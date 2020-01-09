محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ماجي بو غصن عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تهنئ بها الفنان والمخرج باسم مغنية بعيد ميلاده. وكتبت ماجي: "عقبال المية سنة صديقي بالصحة والنجاح على قد ما بتستاهل حرفيتك وأخلاقك وبحبك من قلبي"؟ Advertisements ورد باسم مغنية على ما كتبته ماجي: "رفيقة الدرب.. بحبك". يُشار إلى أن باسم مغنية مخرج وممثل لبناني من مواليد 9 يناير 1974.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. رسائل متبادلة بين باسم مغنية وماجي بو غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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