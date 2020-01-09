- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا بموقع إنستجرام، صورة لابن الفنان نبيل شعيل.
وكتب الحساب في تعليقه على الصورة: "ابن الفنان نبيل شعيل".
نبيل شعيل هو مغني كويتي معروف، يعتبر أحد أشهر الأصوات الخليجية المتواجدة في الوقت الحالي.
بدأ مشواره الفني عام 1981 عن طريق طرح أول ألبوم غنائي كامل خاص به بعنوان "أقبل العيد" من إنتاج وتوزيع شركة "دن دون".
حقق شهرة عالية وانتشارا واسعًا على مستوى الشرق الأوسط عقب إصداره لأغنية اسمها سكة سفر عام 1982، وكانت من ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، حصل على لقب بلبل الخليج، وكان آخر أعماله تقديم تتر مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| شاهد ابن الفنان نبيل شعيل.. هل يشبهه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.