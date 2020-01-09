صورة| شاهد ابن الفنان نبيل شعيل.. هل يشبهه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا بموقع إنستجرام، صورة لابن الفنان نبيل شعيل.

وكتب الحساب في تعليقه على الصورة: "‏ابن الفنان ‎نبيل شعيل".

نبيل شعيل هو مغني كويتي معروف، يعتبر أحد أشهر الأصوات الخليجية المتواجدة في الوقت الحالي.

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بدأ مشواره الفني عام 1981 عن طريق طرح أول ألبوم غنائي كامل خاص به بعنوان "أقبل العيد" من إنتاج وتوزيع شركة "دن دون".

حقق شهرة عالية وانتشارا واسعًا على مستوى الشرق الأوسط عقب إصداره لأغنية اسمها سكة سفر عام 1982، وكانت من ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، حصل على لقب بلبل الخليج، وكان آخر أعماله تقديم تتر مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان.