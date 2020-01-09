بالصور - مدرب حراس المنتخب ونجوم الفن في جنازة والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبدالناصر:

شيع المطرب إيهاب توفيق جثمان والده الذي توفي صباح اليوم إثر حريق نشب بفيلته.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور مراسم الجنازة، وحضر الجنازة الفنان أحمد التهامي وحميد الشاعري وهشام عباس ومحمد الحلو ونهال عنبر وكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق، ومصطفى كامل، ونادية مصطفى، وعدد من النجوم.

واندلع حريق فى فيلا والد إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي فى جهاز المدفئة.