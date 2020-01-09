جميلة عوض لـ"الخليج 365": أنا بنت بلد وذكية في "بنات ثانوي".. "وهذا رأس مال الممثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة جميلة عوض، إن الكاتب أيمن سلامة، هو من عرض عليها المشاركة في بطولة فيلم "بنات ثانوي"، عندما التقيا في ورشة أقيمت بالجامعة الأمريكية، ونالت الفكرة إعجابها.

وعن الأسباب التي شجعتها على العودة لتقديم دور الفتاة المراهقة، والذي تعرف عليها الجمهور من خلاله، أوضحت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شخصيتي في (بنات ثانوي) مختلفة عن أي دور قدمته، فهي بنت بلد وشخصيتها قوية وذكية وطريقة كلامها مختلفة ومن بيئة مختلفة، جديدة عليا".

وأكدت جميلة أنها لم تكتف بما كتبه الكاتب أيمن سلامة في السيناريو والحوار، أثناء استعدادها للدور، متابعة "معتمدتش بس على السيناريو والحوار، فالشخصية اللي قدمتها بشوف زيها طول الوقت وبقابلهم في كل حتة في الشارع، الممثل شخص بيركز مع مصطلحات الناس وطريقة كلامهم وده رأس ماله".

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا.