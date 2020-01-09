فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل عزاء والد إيهاب توفيق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تصوير – محمود عبد الناصر:

يستقبل الفنان إيهاب توفيق عزاء والده المهندس أحمد توفيق، يوم الأحد القادم في قاعة الصفا الملحقة بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتشيع جنازة والد الفنان إيهاب توفيق بعد قليل، من مسجد السلام في مدينة نصر، وبعدها سيتم دفنه في مقابر العائلة.

ورحل والد الفنان إيهاب توفيق عن عالمنا صباح اليوم الخميس 9 يناير، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال مدفأة كهربائية، مما تسبب في اختناقه.

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