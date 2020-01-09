انتحار مخرج "بيتي القبيحة" سيلفيو هورتا في ميامي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً - تفاجأ الوسط الفني في هوليوود يوم الثلاثاء ، بواقعة انتحار سيلفيو هورتا مخرج مسلسل "بيتي القبيحة" الأمريكي الشهير ، حيث تم العثور عليه جثة هامدة في احدى الغرف الفندقية في ميامي .

ووفق المصادر الأمنية ، تم العثور على هورتا البالغ من العمر 45 عاماً مدرجاً بدمائه في غرفة فندقية في مدينة ميامي ، من خلال إطلاقه على نفسه عيار ناري أودى بحياته .

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ويشار إلى أن هورتا وصلت شهرته للعالم عبر مسلسل "بيتي القبيحة" سيما وأنه مخرج العمل ، والذي كان من بطولة الأمريكية أمريكا فيرارا ، وبدأت أولى حلقاته منذ 2006 وحتى العام 2010 ، واستمر بث الحلقات على مدار 4 مواسم متواصل ليحظى بشهرة عالمية ، وكان من ضمن فريق الإنتاج النجمة سلمى حايك .



وكان هورتا آخر نشاط له عبر حسابه الشخصي على انستغرام في يونيو من العام المنصرم silvio horta instagram ، حيث نشر صورة تجمعه مع صديقه في إحدى قاعات السينما في هوليود .

يذكر أن مسلسل "بيتي القبيحة" حصد ما يقرب 42 جائزة ، بما فيها جائزة غولدن غلوب ، كما تم ترشيحه لما يزيد عن 90 جائزة ، ووصلت شهرته إلى العالم العربي عبر مسلسل "هبة رجل الغراب" المقتبس من مسلسل بيتي القبيحة .