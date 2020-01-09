انتحار مخرج "بيتي القبيحة" سيلفيو هورتا في ميامي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2020 10:41 مساءً - تفاجأ الوسط الفني في هوليوود يوم الثلاثاء ، بواقعة انتحار سيلفيو هورتا مخرج مسلسل "بيتي القبيحة" الأمريكي الشهير ، حيث تم العثور عليه جثة هامدة في احدى الغرف الفندقية في ميامي .
ووفق المصادر الأمنية ، تم العثور على هورتا البالغ من العمر 45 عاماً مدرجاً بدمائه في غرفة فندقية في مدينة ميامي ، من خلال إطلاقه على نفسه عيار ناري أودى بحياته .
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ويشار إلى أن هورتا وصلت شهرته للعالم عبر مسلسل "بيتي القبيحة" سيما وأنه مخرج العمل ، والذي كان من بطولة الأمريكية أمريكا فيرارا ، وبدأت أولى حلقاته منذ 2006 وحتى العام 2010 ، واستمر بث الحلقات على مدار 4 مواسم متواصل ليحظى بشهرة عالمية ، وكان من ضمن فريق الإنتاج النجمة سلمى حايك .
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I’m stunned and heartbroken to hear the devastating news of Ugly Betty creator, Silvio Horta’s death. His talent and creativity brought me and so many others such joy & light. I’m thinking of his family and loved ones who must be in so much pain right now- and of the whole Ugly Betty family who feel this loss so deeply.View this post on Instagram
I’m stunned and heartbroken to hear the devastating news of Ugly Betty creator, Silvio Horta’s death. His talent and creativity brought me and so many others such joy & light. I’m thinking of his family and loved ones who must be in so much pain right now- and of the whole Ugly Betty family who feel this loss so deeply.
Advertisementson Jan 7, 2020 at 4:54pm PSTView this post on Instagram
I’m stunned and heartbroken to hear the devastating news of Ugly Betty creator, Silvio Horta’s death. His talent and creativity brought me and so many others such joy & light. I’m thinking of his family and loved ones who must be in so much pain right now- and of the whole Ugly Betty family who feel this loss so deeply.
وكان هورتا آخر نشاط له عبر حسابه الشخصي على انستغرام في يونيو من العام المنصرم silvio horta instagram ، حيث نشر صورة تجمعه مع صديقه في إحدى قاعات السينما في هوليود .
يذكر أن مسلسل "بيتي القبيحة" حصد ما يقرب 42 جائزة ، بما فيها جائزة غولدن غلوب ، كما تم ترشيحه لما يزيد عن 90 جائزة ، ووصلت شهرته إلى العالم العربي عبر مسلسل "هبة رجل الغراب" المقتبس من مسلسل بيتي القبيحة .
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A post shared by Silvio Horta (@silvioh) on Jun 21, 2019 at 9:55pm PDT
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