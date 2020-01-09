بالفيديو.. سمية الخشاب من سوريا: أول مرة أنحرف كده وألبس قصير

نشرت الفنانة سمية الخشاب على حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو، أثناء وجودها في العاصمة السورية دمشق لتصوير أحدث أغنياتها “عربية أنا”.

وتظهر سمية في الفيديو أثناء تواجدها بغرفتها في أحد الفنادق، وهي تفتح الباب لمخرجة كليبها الجديد في طريقهما لقضاء سهرة في مطعم الفندق.

ومازحت سمية المخرجة السورية قائلة: “أول مرة أنحرف وألبس قصير.. مفيش قدامي غير كدا”.

يذكر أن سمية كانت تصالحت مع طليقها الفنان أحمد سعد وسددت له قيمة الشيك الذي أقام به سعد دعوى شيك بدون رصيد ضد طليقته، حيث قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من جانب الخشاب على حكم حبسها ثلاث سنوات، وإلغاء الحكم الصادر ضدها في اتهامها في قضية شيك من دون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، بانقضاء الدعوى الجنائية.