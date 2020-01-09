كشفت المحامية مريم الإدريسي عن رأيها بخصوص رفع قيمة كفالة الفنانة دنيا بطمة من 300 ألف درهم إلى 900 ألف درهم، ومنعها من السفر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجريمة الإلكترونية خطيرة، واحتمال تورطها في الاتجار بالبشر.
وتم توقيف “بطمة” في نهاية شهر ديسمبر الماضي لاتهامها مع شقيقتها إبتسام بامتلاكهما حسابا فاضحا للمشاهير باسم “حمزة مون بيبي” على Snap chat والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محامية تفجرها بعد سحب جواز سفر بطمة.. القضية خطيرة واحتمال تورطها في الاتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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