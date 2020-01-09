تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف ردة فعل معجبة عندما رأت تامر حسني في الكويت. وأظهر المقطع لحظة إصابة الفتاة بحالة هيستيرية وتشنجات بسبب وقوفها أمام النجم المصري تامر حسني وهو ما دفعه بتهدئتها لكي تأخذ معه صورة تذكارية.

وقالت الفتاة للفنان : ” ما مصدقة والله العظيم ما مصدقة ” .

والجدير بالذكر أن المطرب تامر حسني يستعد، لإحياء حفل غنائي، اليوم الخميس، بدولة الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابها تشنجات.. شاهد‏ ردة فعل معجبة عندما رأت تامر حسني في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.