بالفيديو: بسبب اسمه.. تفتيش جائزة رامي يوسف في المطار

تعرض الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي يوسف، لواقعة طريفة أثناء رحلة عودته من لوس أنجلوس إلى مقر إقامته في أمريكا، بعد حصوله على جائزة “جولدن جلوب” كأفضل ممثل كوميدي لعام 2019، إذ لم تستثنى الجائزة من التفتيش، خلال مروره من إحدى بوابات التأمين.

ونشر “يوسف”، عددا من مقاطع الفيديو والصور عبر “ستوري” حسابه على موقع “إنستجرام”، أظهرت تعرض الصندوق الذي يحمل الجائزة للتفتيش بالمرور على جهاز “أشعة X” للتحقق من محتوياته.

وعلق “يوسف”، على المقطع قائلاً: “تفتيش عشوائي لابد أن تخضع له وتتعامل معه، خاصة عندما تحمل اسمًا مسلمًا”.

وحصد الفنان الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، أمس الاثنين، جائزة “الجولدن جلوب” في نسختها الـ77، كأفضل ممثل في فئة المسلسل الكوميدي، عن بطولة مسلسل “Ramy”.