الفنانة المغربية نجوى جابر تُعزي النجم إيهاب توفيق

قدّمت الفنانة المغربية نجوى جابر العزاء للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده. وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت نجوى جابر :"البقاء والدوام لله توفي والد الفنان الكبير إيهاب توفيق، نسألكم الفاتحة والدعاء للفقيد بالرحمة، وأن يُلهم الله أهله الصبر والسلوان. لله توفي والد الفنان الكبير إيهاب توفيق، نسألكم الفاتحة والدعاء للفقيد بالرحمة، وأن يُلهم الله أهله الصبر والسلوان. وانتقل والد الفنان إيهاب توفيق إلى جوار ربه اليوم الخميس، على إثر نشوب حريق بفيلا إيهاب توفيق. يذكر أن أغنية لاتسل قلبي هي آخر الأعمال الفنية للفنانة المغربية نجوى جابر. Advertisements شاهد الأغنية:

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