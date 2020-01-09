كارمن سليمان: أحب التمثيل وأعجبتني سالمونيلا

حلَّت الفنانة كارمن سليمان، ضيفة برنامج "عيشها بإنرجي"، على راديو إينرجي، تردد 92.1 مع وائل منصور وسارة المنذر، وتحدثت عن الكثير من كواليس مشوارها الفني وحياتها الشخصية.

وقالت كارمن:"حين سمعت أغنية بصاتك لأول مرة لم أتخيل أنني من الممكن أن أقوم بغنائها، لأنها نوعية مختلفة عن ما أقدمه، والأغاني السريعة صعبة في التنفيذ وأحب رد فعل الناس عليها، والمخرج أمير الرواني هو من اختار زوجي الملحن مصطفى جاد للمشاركة في

كليب بصاتك.

وأضافت كارمن: قمت بتصوير جزء من كليب حاسة بسعادة وأنا حامل في ابني زين والجزء الثاني كان بعد الولادة، وأغنية ربنا يخليك لقلبي لم تصنع لفرحي ولكن وجدت أنها أنسب مناسبة تقدَّم بها، ومن أكتر الفنانات اللاتي أحبهن أم كلثوم وفايزة أحمد ونجاة، خاضت تجربة التمثيل مرة واحدة في الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" .

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واستكملت كارمن حديثها قائلة:"أحب التمثيل ولكن لا أحب أن يعطلني عن عملي كمطربة، فمهنة التمثيل مدمرة للنفس، وتجربة الدوبلاج كتمثيل أصعب كثيرًا عن الغناء،أقرب تترات المسلسلات التي قدمتها لقلبي حكايتي، ليلة ومسلسل فرح ليلى.

وقالت كارمن: أحببت أغنية سالمونيلا والناس كبرت الموضوع أوي، وكنت مبسوطة جدًّا بمشاركتي في موسم الرياض وكان الإقبال كبيرًا، وسعادتي بحفل موسم الرياض لأنه أول حفل غنائي أقدمه في السعودية مشترك بين الرجال والنساء.

وختمت كارمن حديثها قائلة: الغناء في الأوبرا ميزة كبيرة وأنا أستطيع تقديم كل أشكال الغناء، وأحب الغناء في الحفلات الجماهيرية للتفاعل مع الجمهور.