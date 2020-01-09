عازف تايتانيك يختار مصر للاحتفال بعيد الحب

كشف الموسيقار الفرنسي العالمي ريتشارد كلايدرمان سر اختياره مصر للعام الثاني على التوالي لإحياء حفله في "عيد الحب"، والمقرر إقامته يوم 14 فبراير المقبل على مسرح المنارة، قائلاً: "من الأفضل أن تقضى عيد الحب مع من تحب".
"كلايدرمان"، والذي لقبته سيدة أمريكا الأولى سابقًا نانسي ريجان، زوجة رونالد ريجان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، بـ"أمير الرومانسية"، أحيا حفلات وسُمعت موسيقاه فيأكثر من 40 دولة، لكنه يؤكد أن العزف أمام الجمهور المصري عادة ما يكون له طعم خاص.
وأضاف "كلايدرمان" في تصريحات صحفية:"شعرت في زيارتي السابقة للقاهرة بحب الجمهور المصري، وانسجامه، واستجابته لموسيقاي، ووقعت في عشق هذا الشعب الرائع، لذا قررت أن أعزف في عيد الحب للعام الثاني للجمهور والبلد
ووعد الموسيقار العالمي جمهوره بأن تكون حفلة عيد الحب في مصر هذا العام "لا تنسى".
يذكر أن "كلايدرمان" سجَّل عددًا من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم "titanic"، ومقطوعة "love story"، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى الأشهر على مستوى العالم.
ويعد الموسيقار الفرنسي “كلايدرمان" أحد أساطير عزف البيانو عالميًّا، ووصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 70 مليون أسطوانة فيما يزيد عن 35 دولة على مستوى العالم.
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