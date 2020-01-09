دماغ شيطان 22 يناير في دور العرض

قررت الشركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان" طرحه بدور العرض السينمائي في 22 يناير الحالي من أجل المنافسة على إيرادات سباق منتصف العام.
وتدور أحداث الفيلم حول الأوضاع الاجتماعية التي مرتبها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين من خلال تعرض أسرة لحادث كبير ويتم التعامل معه، وأثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.
"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، سلوى خطاب، عمرو عابد، وليد فواز، ياسر الزنكلونى، مى فخرى، وأشرف طلبة، وتأليف عمرو الدالى، وإخراج كريم إسماعيل.
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