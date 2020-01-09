جاد شويري: "ابن خالتي قتل على يد لبنانيين مجرمين دون اي سبب"

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الفنان اللبناني ​جاد شويري​ ابن خالته الراحل ايف في ذكرى وفاته الخامسة والذي كان قد قتل على يدي أحد الأشخاص.

ونشر جاد على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل وعلّق عليها قائلا : "‫الذكرة الخامسة لموت و عيد ميلاد (نعم نفس اليوم) ابن خالتي ايڤ، الذي قتل على يد لبنانيين مجرمين دون اي سبب".

وتمنى عدد كبير من المتابعين الرحمة والمغفرة للراحل.

الجدير ذكره ان جاد شويري طرح مؤخراً أغنيته "مش اي كلام" على قناته الرسمية على يوتيوب. ‬

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