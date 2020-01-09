خاص الفن- بعد التوسع في التحقيق القاضية غادة عون تخلي سبيل فادي هاشم وترسل هاتفه الى التحليل

ميرنا وليد - بيروت - بناء لاستنابة القاضية ​غادة عون​ بالتوسع مجددا في التحقيق وذلك لجلاء بعض النقاط الغامضة والملتبسة، وبعد الاستماع لإفادة الطبيب فادي الهاشم والعاملين لديه لدى مفرزة جونية قررت القاضية عون تركه وقد عاد إلى بيته وعائلته.

وأكدت مصادر قضائية أن التحقيق بدأ بالتوسع في القضية للتأكد من أنه كان دفاعا مشروعا وأن فادي الهاشم لا يعرف السارق من قبل، وتمّ إرسال هاتفهما الى التحليل للتأكد من أنهما لم يتواصلا من قبل. لكن حتى الآن ليس هناك أي دليل واضح يؤكد معرفتهما المسبقة ببعض.

وجاري التحقيق مع الناطور والبستاني والسائق لمعرفة ما إذا كانوا على معرفة بمحمد الموسى قبل سقوطه قتيلاً.

وفي التفاصيل علم موقع الخليج 365 أن النيابة العامة حصلت على فيديوهات إضافية لم تنشر بعد تكشف جوانب إضافية من الحادثة.

وأكد المصدر أن ما ظهر في الفيديوهات واضحاً تماماً بأن السارق دخل ملتماً بهدف السرقة ولم يكن يدخل من أجل مقابلة الدكتور فادي وأخذ مستحقاته منه كما قالت عائلته بالإضافة الى أنه رفع مسدساً خلبياً في وجهه ويصعب معرفة نوع المسدس في هذه الحالة إلا عند إطلاق النار لذلك فإن دكتور فادي الهاشم سيكون حتماً قتله من أجل الدفاع عن النفس حتى إن ثبت أنه هناك مستحقات لديه، فدخول السارق بهذا الشكل غير مشروع.