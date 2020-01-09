ابنة نور الشريف بالحجاب-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​مي نور الشريف​ صورًا لها بالحجاب من مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، اذ انها تؤدي مناسك العمرة هناك، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مي نور الشريف على الصورة قائلة: "اللهم تقبل.. الحمد لله على نعمه الكثيرة"

الجدير بالذكر ان مي غائبة في هذه الفترة عن الأعمال الدرامية المصرية، اذ ان آخر اعمالها كان مسلسل "اللهم إني صائم" الى جانب الممثل المصري مصطفى شعبان، والذي كان قد عُرض في دراما رمضان 2017.

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