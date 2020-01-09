بالصور- هكذا تحول منزل إيهاب توفيق بعد الحريق

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ميرنا وليد - بيروت - يعيش الفنان المصري إيهاب توفيق حالة حزن شديدة بسبب وفاة والده اختناقاً إثر حريق نشب في منزله بمدينة نصر. وأدى الى احتراق منزله بالكامل وامتلأ السواء في أرجاء المنزل، لكن آخر صور نشرها إيهاب توفيق أظهرت ملامح المنزل منذ اسبوعين تقريباً، بعد إلتقاطه صورة مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي في زيارة مفاجأة.
ويشار الى أن الحريق أفقد المنزل ملامحه وشوه المكان بالكامل حتى الجدران باتت سوداء لا لون لها والحطام في كل مكان.
الجدير ذكره أن موعد صلاة الجنازة على والد الفنان إيهاب توفيق، أحمد توفيق ستقام بعد صلاة المغرب من مسجد السلام بمنطقة مدينة نصر.
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