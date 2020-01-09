ميرنا وليد - بيروت - وجّه الممثل المصري ​آسر ياسين​ رسالة الى المتابعين حثّهم من خلالها الحفاظ على الهوية والحضارة، اذ انه نشر صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي من أحد الأماكن الأثرية في مصر وعلّق عليها قائلا: "لو أردت فهم الحاضر، فادرس الماضي"

پيرل باك، لازم نهتم بتاريخنا وندرسه لعيالنا علشان نحافظ علي هويتنا وحضارتنا..أحد أهم أسباب انحدار أي حضارة هو بعدهم عن هويتهم وأصلهم..واحنا شعب محظوظ، عدي علينا حضارات عدة لكن فضلت الشخصية المصرية محتفظة بذاتها، زوروا كنوزنا الأثرية وحافظوا عليها، حقيقي كنز لا يقدر بثمن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين: "زوروا كنوزنا الأثرية وحافظوا عليها"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.