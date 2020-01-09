أمير كرارة يلهب المتابعين بصورة من النادي الرياضي.. حليق الذقن

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري ​أمير كرارة​، متابعيه بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من داخل النادي الرياضي. وانهالت عليه التعليقات المؤيدة من المحبين الذين دعموه وللمثابرة في التدريبات الرياضية اللازمة كي يحافظ على لياقته.

وظهر أمير كرارة بلوك جديد استعدادا لمسلسله "الاختيار" الذي يخوض من خلاله شهر رمضان المبقل 2020، إذ يجسد في المسلسل شخصية العقيد أحمد المنسي.

يذكر أن أمير كرارة يقوم حاليا بتصوير مشاهده في "الاختيار"، ويشاركه البطولة دينا فؤاد، أحمد العوضي، إسلام جمال، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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