تراند اليوم : ماريا خوري تقرر عرض فيلمها الجديد بعنوان “إحكيلي” 15 يناير الجاري

قررت المخرجة ماريان خوري، عرض فيلمها الجديد “احكيلي”، في سينما زاوية، حيث تقيم العرض الخاص به، يوم 15 يناير.

والفيلم ينتمى الى نوعية الاعمال التسجيلية التى توثق فيها مارايان خورى اسرار عن حياة عائلتها وتدور قصة الفيلم حول أم وابنتها، تعملان في مجال السينما، تكتشفان معًا الحياة بصعوباتها ومتعها، وذلك من خلال أربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة لنفـس العائلة -هذه العائلة المصـرية التي يعود أصلها إلى بلاد الشام- هي عائلتي والعائلة التي طالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما.

Advertisements

ومن خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، نغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، مع شخصيات أفراد العائلة التي ظهـرت في أفـلام يوسـف شاهـين الذاتية، أو أدوارهم الحقيقة في مسرح الحياة. هذه قصة حميمة تمتد في الزمان والمكان عبر أربعة أجيال وأربعة مدن، من الإسكندرية والقاهرة وصولًا لباريس وهـافانا.

والأم وابنتها تأخذانا في رحلة شخصية، إنسانية وبصرية ، تطرحان أسئلة وتقومان بإعادة اكتشاف مصيرهما.