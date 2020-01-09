تراند اليوم : جمعية الفيلم في دورتها ال46 تكرم الناقد المصري صلاح هاشم -تفاصيل

وقع اختيار إدارة مهرجان “جمعية الفيلم” السنوي للسينما المصرية ،برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع في دورته الـ46، والتي ستقام في الفترة من 25 يناير، وحتى الثامن من فبراير القادم،على تكريم عدد من السينمائيين المصريين، وهم المخرج الكبير داوود عبد السيد، والسيناريست وحيد حامد ،والموسيقار منير الوسيمي، والفنان لطفي لبيب، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد المصري صلاح هاشم المقيم في باريس.فرنسا.

كما سيتم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، ، واستكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي، بتكريم رموز ورواد الفن السينمائي، حيث سيتم تكريم الفنان علي الكسار، وتوفيق الدقن، والسيناريست أبو السعود الابياري، والمخرج ممدوح شكري صاحب أول “فيلم سياسي” في السينما المصرية.

وتكرم جمعية الفيلم الناقد والكاتب والباحث السينمائي صلاح هاشم لما قدمه ويقدمه لرفعة وإرتقاء السينما المصرية وحضوره كسفير لحضارة السينما المصرية في فرنسا والعالم، فهو يمثل ” حالة خاصة” في المشهد السينمائي العربي.

والمعروف أنه من مواليد 12 نوفمبر 1946 . حي” قلعةالكبش” . السيدةزينب. القاهرة . مصر. تخرج في كلية الآداب”قسم انجليزي” جامعةالقاهرة عام 1969. نشرت قصصه ودراساته وترجماته- قبل سفره الى الخارج 1970 – في مجلات ” الكاتب ” و ” السينما ” و ” روز اليوسف ” و ” الأدب ” و ” سنابل ” وجريدة ” المساء ” وأذيع بعضها من إذاعة البرنامج الثاني ( البرنامج الثقافي حاليا ) .سافر الى أوروبا للدراسة عام 1970.

درس صلاح هاشم السينما،وموسيقى الجاز،والأدب الأفروأمريكي في”جامعةفانسان” الشهيرة في باريس ( جامعة”باريس 8″حاليا ) وعمل كمساعد مخرج في التليفزيون الفرنسي، ومدير مسرح ” المدينة الجامعية”- THEATREDE LA CITE UIVERSITAIRE في باريس، ومترجما.

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وتنقل في عدد كبير من المهن والأعمال، قبل أن يلتحق للعمل كصحفي في مجلة ” الوطن العربي ” أول مجلة عربية- لبنانية- مهاجرة الى باريس، في بداية الثمانينيات، ثم كرئيس تحرير لمجلة ” الفيديو العربي ” الشهرية الشهيرة، التي كانت تصدر من لندن في فترة الثمانينيات.

وهو مؤلف مجموعة كبيرة من الكتب، من ضمنها ( الحصان الأبيض ) مجموعة قصص قصيرة و ( كرسي العرش. حكايات من قلعة الكبش) و( السينما الفرنسية . تخليص الإبريز في سينما باريز ) و ( السينما العربية خارج الحدود ) و ( موسيقى الجاز .نشأة وتطور موسيقى السود في أمريكا ).

كما أخرج عدة أفلام وثائقية مهمة عن تاريخ مصر وذاكرتهاوأعلامها – بمشاركة مدير التصوير اللبناني سامي لمع – من ضمنها فيلم ( البحث عن رفاعة ) و( سحر السينما المصرية الخفي.وكأنهم كانوا سينمائيين . ) و فيلم ( أول خطوة ).

وشارك كناقد وكمثقف مصري كبير يعيش في الخارج، في العديد من لجان تحكيم المهرجانات السينمائية العالمية، مثل مشاركته في لجنة تحكيم مسابقة ( الكاميرا الذهبية ) في مهرجان ” كان ” السينمائي العالمي عام 1989.

وهو مؤسس موقع ( سينما إيزيس ) عام 2005 في باريس، الذي يطرح ” رؤية ” للثقافة والحياة، ويعني بـ ” فكر ” السينما المعاصرة،وأيضا مهرجان ( جاز وأفلام ) عام 2015، ثم موقع ( سينما إيزيس الجديدة ) الذي سوف ينطلق، في الاسبوع الأخير من يناير 2020 ، على شبكة الانترنت.