مصدر أمني.. إيهاب توفيق دخل وسط النيران لإنقاذ والده

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 09:54 مساءً - كشف مصدر أمني مطلع، أن الفنان إيهاب توفيق كان موجودا بالطابق الثاني بفيلا والده أثناء نشوب الحريق فيها صباح اليوم، وأنه حاول الدخول وسط النيران بعد استغاثة والده لكنه لم يستطع إنقاذه.

وأكد المصدر أن إيهاب توفيق أصيب بضيق تنفس شديد نتيجة محاولته لإنقاذ والده وقام بعض العمال بإخراجه عنوة لإنقاذ حياته.

يشار إلى أن النيابة أمرت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة والد الفنان الذي راح ضحية الحريق.

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وكشفت المعاينة أن النيران أتت على جميع محتويات الفيلا، فضلا عن تفحمها ووفاة والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة تعرضه للاختناق.

وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الأجهزة الكهربائية تسبب فى اندلاع النيران داخل الفيلا.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا والد الفنان ايهاب توفيق بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.