تعرفوا على أقوى جواز سفر لعام 2020

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 09:54 مساءً - تتصدر ​اليابان​ مؤشر “هينلي” العالمي، الذي يقيّم جوازات السفر وذلك لانها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم، من دون الحصول على تأشيرة مسبقاً

وتحتل ​سنغافورة​ المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم ​كوريا الجنوبية​ وألمانيا في المركز الثالث، إذ أنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة.

أما فنلندا فتعادلت مع إيطاليا في المرتبة الرابعة، بينما احتلت ​إسبانيا​، و​لوكسمبورغ​، والدنمارك المرتبة الخامسة.

واحتلت كلا من السويد و​فرنسا​ المرتبة السادسة، أما الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تعادلتا بحصولهما على المركز الثامن.