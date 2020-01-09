شاهدوا.. أصالة متألمةو باكية بعد انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 09:54 مساءً - اصدرت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري اغنيتها الجديدة “شامخ” التي صوّرتها على طريقة الفيديو كليب وطرحتها على قناتها الرسمية على يوتيوب.

واطلّت أصالة في الكليب متألمة والى جانبها محلول طبي وفي بعض اللقطات ظهرت باكية.

و تلاقي هذه الأغنية رواجا كبيرا بين الجمهور.

الجدير ذكره ان أصالة اعلنت مؤخرا نيتها إحياء حفل غنائي يعود ريعه لدعم المريضات بسرطان الثدي وذلك تحت عنوان “بعشق حياتي” في القاهرة، كما ان مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت مؤخرا بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

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