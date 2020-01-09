شاهدوا.. انهيار إيهاب توفيق في أول ظهور له بعد وفاة والده

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كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 09:54 مساءً - ودع الفنان إيهاب توفيق والده إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة، في مسجد السلام بمدينة نصر، وسط عدد من الفنانين والأصدقاء والعائلة.
وظهرت علامات الحزن على وجه الفنان ايهاب توفيق، أثناء خروج الجنازة من المسجد، حتى استقل السيارة التي تنقل والده، ليرافق جثمانه إلى مثواه الأخير.
حضر الجنازة عدد من الفنانين منهم نهال عنبر، حميد الشاعري، هشام عباس، أحمد تهامي، مصطفى كامل، وحجازي متقال.
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