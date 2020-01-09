وفاة الفنان العماني مؤيد اليافعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان العُماني الشاب مؤيد اليافعي، الأربعاء 8 يناير، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان عبدالعزيز الغريبي، صديق الفنان الراحل، أعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث قال: “لاحول ولا قوة إلا بالله الصديق العزيز #مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله”.

وأضاف: “بعد نكسة صحية ألمت به لعدة أسابيع استدعت سفره للخارج .. تحسّن حاله ليصر أن يعود إلى بلده اليوم (وكأنها لغاية في نفسه) ليأتي أجله بعد أن تنفس وطنه بين أهله.. رحمة الله عليك يابوسالم.. نسألك ياربي حسن الخاتمة #مؤيد_اليافعي_في_ذمة_الله”.

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يذكر أن الفنان الراحل مؤيد بن سالم عبدالرب اليافعي يعد أحد أبرز فناني المسرح في السلطنة، والذين أثروا الساحة الفنية، فقد لعب دورا بارزا في مسرحية ”الغريقة“، كما شارك في مسرحيتي “عين الحسود” و”حمران العيون”، بالإضافة إلى العديد من المسرحيات الأخرى بفرقة صلالة الأهلية.

كما شار في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل “أيام الندم” في جزئه الثاني، و”الشعر ديوان العرب”، و”عمان في التاريخ”، ومسلسل”الغريقة ” مع المخرج عبدالله حيدر، والذي حص عنه على جائزة المركز الأول كأفضل تمثيل في أدوار مساندة في مسابقة الإجادة الإعلامية.

وحصل مؤيد اليافعي على العديد من الجوائز في المسرح، من بينها أفضل ممثل دور ثان في المهرجان المسرحي الخليجي التاسع في أبوظبي عن مسرحية “حمران العيون”، كما حصل على جائزة أفضل ممثل في المهرجان الخليجي المسرحي للفرق المحترفة عام 2003.