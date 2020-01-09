ألمع النجوم يضيئون ليالي "دبي للتسوق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعادته يبهر مهرجان دبي للتسوق رواده بمختلف أنواع الفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف الأذواق والأعمار.

فإضافة إلى الخصومات والسحوبات اليومية على موعد مع باقة من أجمل الحفلات الغنائية تنطلق عروض الألعاب النارية في عدد من أهم وجهات التسوق والترفيه حول المدينة، مثل "برواز دبي"، و"ذا بييتش"، و"السيف"، ودبي فستيفال سيتي مول، و"لامير"، و"ذي بوينت"، إضافة إلى عرض ضخم للألعاب النارية كل يوم جمعة في الساعة 7:30 مساءً في برواز دبي.

وفي ذات السياق ينظم المهرجان عددا من الحفلات الغنائية لأشهر نجوم العالم، افتتحها النجم المصري محمد حماقي بحفل غنائي في منطقة سيتي ووك في ٨ يناير، وجمع النجم راغب علامة والفنانة أحلام أمسية غنائية مشتركة مفتوحة بشكل مجاني للجميع في ٩ يناير، ونجم بوليوود الشهير سونو نيجام الذي يتألق في حفل غنائي في ١٠ يناير بمركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع حفلة الممثل المصري محمد رمضان والمطرب المغربي سعد المجرد.

وسيكون لعشاق الموسيقى الفلبينية نصيب خاص مع حفل "ديسمبر أڤنيو" و"سايلنت سانكتشوري"، في استاد سوق دبي الحرة للتنس يوم ١٠ يناير، ومن المقرر أن يحيي النجم المصري عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما على مسرح مدينة دبي للإعلام في ٢٤ يناير، كما يصدح النجم الهندي براتيك كوهاد بأشهر أغانيه باللغتين الهندية والإنجليزية في ٢٤ يناير في فندق "سيزرز بالاس".