القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة السورية أصالة نصري فيديو كليب جديدا، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، باللهجة الخليجية بعنوان "شامخ".
الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.
وتقول كلمات الأغنية "حروف الصمت مكسورة.. في صدري صوت يجرحني.. بصرخة ما وصلت سمعي.. ولا حتى درت عني.. تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كتير الصبر يقهرني".
وكانت المطربة السورية أصالة أعلنت مؤخراً انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 13 عاماً.
وتزوجت أصالة من طارق العريان في 27 مارس/آذار 2006، وفي عام 2011 رزقا بالتوأم "آدم وعلي"، وشهدت الشهور الأخيرة العديد من الشائعات حول انفصالهما، وقد منح تلك الشائعات جزءاً من المصداقية بكاء أصالة أثناء أداء أغنية "ذاك الغبي" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها.. آهات ودموع أصالة في "شامخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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