نجوم الفن والرياضة في جنازة والد إيهاب توفيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من نجوم الوسط الفني والرياضي في مصر على أداء صلاة الجنازة على والد المطرب إيهاب توفيق، في مسجد السلام بمدينة نصر، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان من بين المشاركين في الجنازة المطرب هشام عباس، والفنان حميد الشاعري، والفنان مصطفى كامل، والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وأحمد أيوب مدرب الأهلي السابق، وعدد من الأصدقاء والأقارب.





ولقي والد المطرب المصري إيهاب توفيق مصرعه، صباح الخميس، في حريق هائل اندلع بفيلته في حي مدينة نصر بالقاهرة، نتيجة ماس كهربائي.

وقال مصدر مقرب من أسرة توفيق إن الفيلا التي نشب فيها الحريق ملك المطرب ويعيش فيها كل أفراد عائلته، موضحا أن إيهاب كان موجودا لحظة اندلاع الحريق.

وأوضح المصدر لـ"العين الإخبارية" أن كبر سن والد الفنان منعه من الحركة السريعة وتفادي النيران، مشيرا إلى أن إيهاب توفيق موجود في النيابة العامة حاليا؛ للتحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

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