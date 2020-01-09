مسار قضائي جديد بقضية قتيل منزل نانسي عجرم.. ونتائج الطب الشرعي صادمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد المحامي أشرف الموسوي المتابع لقضية محمد الموسى الذي قتل داخل منزل الفنانة نانسي عجرم، أن الحادثة أصبحت أمام مسار قضائي جديد، بعد أن تم استدعاء الدكتور فادي الهاشم والعمال الذين يعملون في منزله من جديد للاستماع إلى إفادتهم بعد المستجدات التي طرأت على القضية.

وأضاف المحامي أشرف الموسوي أنه سيتم سحب بيانات الاتصالات للذين يتواجدون في المنزل بما فيهم الدكتور فادي الهاشم، وباستثناء النجمة نانسي عجرم.

وأوضح الموسوي أن القضاء يطالب اليوم بفيديوهات الكاميرات من دون اجتزاء، وأن يكون جهاز التسجيل "DVR" مغلقا، فضلا عن الاستماع إلى زوجة القتيل التي تمتلك تفاصيل جديدة دقيقة وصادمة، إذ أخبرها زوجها مرارًا أنه قد وعد بالعمل عند الدكتور الهاشم براتب 800 دولار ومن ثم 1000 دولار.

ولفت الموسوي إلى كلام زوجة القتيل بأنها قالت إنه قد جرى تخصيص غرفة لزوجها منذ شهر أو شهرين يتشاركها مع عامل آخر.

Advertisements

وختم أشرف الموسوي حديثه لـ "فوشيا" بالقول: "القضاء اللبناني محط ثقتنا، ونريد الوصول إلى الخواتيم القضائية المرضية للجميع."

وكان تقرير الطبيب الشرعي قد صدر اليوم الخميس وبين بأن المدعو محمد الموسى قد تعرض لعدة طلقات نارية من مسدس في أماكن عدة من جسمه وخاصة في الصدر والبطن ما أدى إلى نزيف رئوي حاد وإصابة في القلب أدت الى الوفاة الفورية التي تمت حوالي الساعة الثالثة من فجر الأحد الماضي.

كما أكد تقرير الطبيب الشرعي بأنه بعد تجريد الجثة من الثياب تبين وجود طلقة في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف اليسرى، وكسر في الكتف اليسرى، ثلاث طلقات في الصدر ، طلقتان في البطن، وسبع طلقات في الجهة الخلفية من الجسم، وطلقة من أعلى الفخد الأيسر.

كما تم أخذ عينة من الدم وأودعت إلى الأدلة الجنائية، وتبين وجود نزيف دماغي إثر ارتطام وجه القتيل بالأرض لحظة سقوطه.