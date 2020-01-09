أصالة: حروف الصمت مكسورة في صدري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت الفنانة السّورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة "شامخ" والتي كانت قد أعلنت عنها بعد طلاقها هذا الأسبوع.

وتبدأ الأغنية بكلمات "حروف الصمت مكسورة في صدري صوت يجرحني"، وكأنها تحكي ما حدث معها من تداول الشائعات قبل أن تعلن طلاقها.

ويصور الفيديو كليب الذي أخرجته نهال نبيل، كأن أصالة استيقظت من وعكة صحية بعد أزمة ألمت بها، وموصولة بكيس "مصل".

وخلال الفيديو كليب تحاول أصالة الوقوف مجددًا بعد الوعكة وهي تبكي، لكنها لا تستطيع ذلك.

وتقول في الأغنية "جروح و جارحي مسموح.. لا أشره ولا احكي"، وتضيف "وإلا مني سمعت الجرح.. اذا بشكي يعاتبني"، وهذه الكلمات اعتبرها البعض تلميحًا لما عانت منه الفنانة من طليقها طارق العريان.

وفقدت أصالة خلال الفيديو كليب أعصابها ومثلت دور المرأة التي تعيش حالة نفسية تحاول الخروج منها، وذلك من خلال دفع الأشياء التي بجانبها، بالاضافة لتخبطها بالغرفة.

وعلق المتابعون على شدة تأثر أصالة بالفيديو كليب وبكائها، خصوصًا عندما قالت٬ "وانا مقدر عليه ادعي.. على غيره انا بدعي.. وانا حسبي على غيره.. ولو ما كان ظالمني".

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وختمت أصالة فيديو كليب أغنية "شامخ" وهي ملقاة على الأرض بعد عدة تعرضها لعدة تخبطات في الغرفة التي تقيم بها بسبب حالتها النفسية.

على صعيد آخر، علم موقع "فوشيا" من مصادر مقربة من الفنانة أصالة، أنها علمت بخيانة زوجها طارق العريان من خلال اكتشافها لتسجيلات صوتية بحوزته مع إحدى الفتيات العشرينيات، والتي عثرت عليها بالصدفة.

وبينت المصادر أن الفتاة التي تورط طارق العريان في علاقة عاطفية معها سورية الجنسية وتتمتع بجمال كبير وتدعى "نيكول".

يذكر أن أصالة أعلنت مؤخرًا خبر طلاقها بعد شهور طويلة من التكتم والإنكار، لينتهي الحب والرومانسية بين الفنانة والعريان والد طفليها "علي" و"آدم".

وكتبت أصالة من خلال منشور لها على إنستغرام: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".