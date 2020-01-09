نهال نبيل تكشف كواليس تعاونها مع أصالة في "شامخ"

تستعد الفنانة أصالة نصري لطرح كليب أحدث أغانيها "شامخ"، الذي يشهد تعاونها الأول مع الفنانة نهال نبيل كمخرجة لكليب الأغنية، وهي من تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا.

نهال في تصريح خاص لـ"مصراوي" كشفت كواليس التعاون، وقالت: "رشحت لإخراج الكليب من مجموعة من المقربين للفنانة أصالة، ومنهم شقيقها أنس نصري، وميدو حلمي المسئول عن السوشيال ميديا ـوجمعنا جلسات لوضع تصور للشكل الذي نقدم به أصالة، وهي من أهم مطربات الوطن العربي".

وأضافت: "فخورة طبعًا بالتعاون مع اسم كبير في عالم الأغنية، بخبراتها الكبيرة، إلى جانب شخصيتها الجميلة، ومع ما كنت أحبه فيها قبل التعاون اكتشفت أنها إنسانة مدهشة متعاونة للغاية، ولم تسعى مطلقا لفرض رأي بالعكس، بعد الاتفاق على الشكل الذي نقدم به الكليب، تركت لى الحرية كمخرجة تماماً، وهذا كان دافعا لنقدمها كنجمة شاملة".

وأشارت نهال نبيل إلى أن الكليب تم تصويره فى يوم واحد فقط، وكانت تسعى للتركيز على الأداء التمثيلي لها، موجهة الشكر لفريق العمل بالكليب، ومنهم المخرج المنفذ إسلام هشام، مساعد المخرج نور بدر، مدير التصوير هيثم زميتا، ومدير الإنتاج أحمد زكي.

Advertisements

قد يهمك ايضاًً:

خبر انفصال أصالة والمخرج المصري طارق العريان يشغل الساحة الفنية

مريم حسين تثير الجدل بفيديو لأصالة بمناسبة طلاقها