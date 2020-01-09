الجمهور يطلق هاشتاج "كلنا دنيا بطمة" بعد منعها من مغادرة المغرب

بعد الحملة العنيفة التي انطلقت مؤخرًا، ضد الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، بسبب علاقتهما بموقع "حمزة مون بيبي" الذي تسبب بالكثير من الفضائح التي لحقت بعدد من الفنانين والمشاهير في المغرب.

أطلق جمهور دنيا عبر "تويتر"، هاشتاجين لدعم الشقيقتين؛ الأول "كلنا دنيا بطمة"، والثاني "كلنا ابتسام بطمة خط أحمر"، بهدف مساندتهما في أزمتهما والدفاع عنهما.

وبالرغم من نفي دنيا بطمة وشقيقتها علاقتهما بالموقع المذكور، وكذلك زوج دنيا المنتج محمد الترك، وقيامهما بنشر فيديوهات أكثر من مرة للتأكيد أنه لم يتم التحقيق معهما، إلا أنه تم نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد العكس وتثبت تورطهما في هذه القضية التي هزت المغرب.

وكانت آخر تطورات القضية، صدور قرار بمنع مغادرة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام الأراضي المغربية، كما تم رفع قيمة الكفالة المادية من 300 ألف درهم مغربي إلى 500 ألف درهم مغربي، أي حوالى 60 ألف دولار أميركي، كما تم سحب جواز سفرهما، وقررت المحكمة الابتدائية في مراكش عقد أول جلسة للتحقيق معهما في العاشر من فبراير المقبل.

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