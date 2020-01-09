انتهاء أزمة فيلم «التاريخ السرى لكوثر» وعرضه في فبراير

بعد توقف عدة شهور بسبب مرور صناع الفيلم بعدة أزمات قررت الجهة المنتجة لفيلم «التاريخ السري لكوثر» طرحه في جميع السينمات في موسم منتصف العام وتحديدا في مطلع شهر فبراير المقبل.

وأكد مصدر داخل الشركة المنتجة بأن الفيلم يتبقى له يوم واحد فقط تصوير وسيتم تصويره نهاية الأسبوع الجاري على أن يتم انتهاء مونتاج ومكساج الفيلم في الأسبوع المقبل لبدء الاستعداد لعرضه وطرحه بوسترات والبرومو الخاص به نهاية الشهر الجاري.

وأشيع أن سبب توقف الفيلم كانت أزمة إنتاجيه ولكن المصدر أكد أن الأزمة كانت خلاف بين الجهات المنتجة وانتهى مؤخرًا، حيث إن الفيلم يتولي إنتاجه أكثر من شركة منتجة.

والفيلم يشارك في بطولته كلًا من: ليلى علوي وزينة وفراس سعيد وأحمد حاتم وإيناس كامل وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة.

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