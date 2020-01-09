شادي ألفونس يتجه للغناء بـ"عايز فلوسي" باليوتيوب

طرح الفنان شادي ألفونس أغنية جديدة بعنوان "عايز فلوسى" على طريقة الراب، عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وظهر خلال الأغنية المصورة على طريقة الفيديو الكليب مشاركة عدد من أصدقائه منهم محمود الليثى وخالد منصور وتونى ماهر، وأخرين.



الأغنية من كلمات وألحان شادي الفونس، إنتاج مروان موسى، وهى من إخراج أشرف حمدى.



وطرح كل من شادي ألفونس وخالد منصور، بالاشتراك مع الفنان خالد الصاوي مؤخرا فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أهلًا 2020" عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

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