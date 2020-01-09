تامر كروان وفايا يونان ضيفا ON Set.

يحل المؤلف الموسيقي تامر كروان والمطربة السورية فايا يونان، ضيفين على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، غدا الخميس المقبل، 9 يناير.

وتتحدث فايا عن أول لقاء لها مع الجمهور المصري بدار الأوبرا المصرية، بينما يكشف تامر كروان عن كواليس حبه للموسيقى منذ طفولته.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يشار إلى أن فايا يونان بدأت شُهرتها بالظهور بشكل واسع في عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان "لبلادي"، حيثُ استعرضوا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب.

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