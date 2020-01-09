شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل تكشف كواليس العمل مع أصالة للمرة الأولى فى "شامخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت المخرجة والمطربة نهال نبيل عن سعادتها بسبب التعاون الأول لها، والذي يجمعها مع المطربة الكبيرة أصالة في أحدث فيديو كليب لها، حيث يحمل اسم "شامخ"، ومن كلمات الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا.

كما كشفت نهال عن أنها تنتظر رأى الجمهور في هذه التجربة، الذي تم تصويرها بالقاهرة، داخل احد الاستوديوهات، كما ذكرت نهال نبيل أن التعاون بينها وبين المطربة أصالة جاء عن طريق انس نصرى والصديق ميدو حلمي، منسق الفيديو كليب، وأضافت نهال بأنها عندما تقابلت مع أصالة عرضت فكرة تصوير الكليب عليها فأعجبتها وتحمست لها وطلبت الإسراع فى تنفيذها.





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وبالفعل بدأت نهال التحضير مع فريق العمل الذى يضم كل من المخرج المنفذ إسلام هشام، ومساعد مخرج أول نور بدر، ومهندس الديكور محمد مصطفى، ومدير التصوير هيثم زنيتا، ومدير الإنتاج أحمد زكى، وأضافت أن الفكرة تدور في إطار درامي بديكور واحد وتظهر أصالة بإطلالة شاحبة وعلى وجهها ملامح الحزن، وتقف خلف لوح زجاجي في تجربة جديدة عبرت فيها لأول مرة بأداء تمثيلي درامي مشوق، كشفت فيه عن شخصية مختلفة تظهر فيها لجمهورها ومحبيها.





كما أكدت الفنانة نهال نبيل أن تجربة الإخراج بالنسبة لها مع الفنانة أصالة لم تكن الأولى لها على مستوي الغناء، فقد سبق واخرجت أكثر من أغنية منها أغنية "كان واحشنى" و"لو حبيت ترجع لى" و"تفاصيل حياتى" وايضا اغنية للمطرب السعودى إسماعيل مبارك بعنوان "عندى أحلى" وأغنية للمطربة ميرفت وجدي بعنوان "بفتكرك"، كما تستعد نهال لطرح كليب لأغنية باسم "لو بيحبك هيرجع" والتى قامت بتصويرها فى فرنسا.

ونفت نهال نبيل ما تردد أن اتجاهها للإخراج سيبعدها عن الغناء، حيث أكدت ان الغناء بالنسبة لها هو الاهتمام الأول ويليه إخراج الكليبات والذى تجد فيه الفرصة للتعبير عن أفكارها وتقديمها فى قوالب درامية مصورة.



