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فيديو.. إسلام خليل يعلق على صدام أمريكا وإيران فى غياب "شعبولا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ألف الشاعر إسلام خليل كلمات أغنية "أمريكا وإيران" تعليقا على أحداث أمريكا وإيران، وذلك كما اعتاد على طرح أغنيات بصوت الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم تعليقا على أى حدث سياسى، لكن تلك المرة غاب صوت شعبولا بعد رحيله .

 

يقول إسلام خليل فى كلماته: "هكلمكوا يا جدعان واسمعونى والنبى عن امريكا وإيران والفيلم الأجنبى.. هقول كلام للعلم غير عندى مش هتلاقيه.. أمريكا عاملة فيلم وإيران بتمثل فيه.. سيناريو تمثيلية فاشلة ومفيهاش أخلاق حرب كرتون وهمية عشان يفضلوا فى العراق.. أمريكا مش عايزة تطلع من العراق وتسيبها وإيران هناك وقفلها عاملة إنها بتحاربها...".

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وشكل إسلام خليل مع الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ثنائيا بعدما التقيا فى إحدى حفلات الزفاف، وطلب منه كتابة أغنية "صادق يا خيشة"، ومن بعدها تعاون معه فى العديد من اﻷغانى التى لاقت جماهيرية كبيرة، منها: "حبطل السجاير، مابتهددش، أنا بكره إسرائيل" كما كتب اﻷغانى ﻷفلام "عسكر فى المعسكر، فيلم هندى، اللى بالى بالك، مواطن ومخبر وحرامى". 

 

 

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