شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إسلام خليل يعلق على صدام أمريكا وإيران فى غياب "شعبولا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يقول إسلام خليل فى كلماته: "هكلمكوا يا جدعان واسمعونى والنبى عن امريكا وإيران والفيلم الأجنبى.. هقول كلام للعلم غير عندى مش هتلاقيه.. أمريكا عاملة فيلم وإيران بتمثل فيه.. سيناريو تمثيلية فاشلة ومفيهاش أخلاق حرب كرتون وهمية عشان يفضلوا فى العراق.. أمريكا مش عايزة تطلع من العراق وتسيبها وإيران هناك وقفلها عاملة إنها بتحاربها...".
وشكل إسلام خليل مع الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ثنائيا بعدما التقيا فى إحدى حفلات الزفاف، وطلب منه كتابة أغنية "صادق يا خيشة"، ومن بعدها تعاون معه فى العديد من اﻷغانى التى لاقت جماهيرية كبيرة، منها: "حبطل السجاير، مابتهددش، أنا بكره إسرائيل" كما كتب اﻷغانى ﻷفلام "عسكر فى المعسكر، فيلم هندى، اللى بالى بالك، مواطن ومخبر وحرامى".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إسلام خليل يعلق على صدام أمريكا وإيران فى غياب "شعبولا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.