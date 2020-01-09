شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد رزق يبدأ تصوير مشاهد أسوان فى مسلسل "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد رزق تصوير المشاهد الخارجية الأولى من أحداث مسلسل "بخط الإيد"، اليوم الخميس فى مدينة أسوان، ويستمر التصوير هناك لمدة 3 أيام، ويعود رزق لاستكمال التصوير فى الديكور الرئيسى بشبرامنت عقب عودته من أسوان، وتجمع مشاهد القاهرة بينه وبين الفنانة سوسن بدر وإيمان العاصي وعدد من النجوم.

وحصد مسلسل "بخط الإيد" إشادات من الجمهور والنقاد، رغم عرض 5 حلقات فقط من العمل الذى يعرض على شاشة DMC، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ساسبنس، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصري.

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مسلسل "بخط الإيد" يتناول قضية هى الأهم فى تاريخ البشرية وهى " قيمة المرأة" في حياة الرجل، بالإضافة إلى قيمة الطرفين "الرجل والمرأة" فى حياة كل منهما، وتلك القضية هى سبب السعادة أو التعاسة للبشرية، وهو ما حرص صناع العمل على تسليط الضوء عليه فى قصة المسلسل، الذى كتبته المؤلفة هالة الزغندى.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "إزى الصحة" عام 2017.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.