دكتورة خلود تتعرّض لحادث سير وتحدّث عن سر نجاتها منه

أكّدت الدكتورة خلود نجاتها من حادث سير مروّع، وقالت إنّها أصيبت جرّاء الحادث بجرح بسيط في يدها.

وعرضت خلود صوراً لسيارة "الرولز رويس" التي كانت تقودها، وقالت إنّ السيارة تضرّرت بشكلٍ كبير، إلا أنّ الله نجّاها بسبب الصدقات التي تقوم بها، وقالت إنّ من يشاهد السيارة، لا يصدّق بأنّ من كان يقودها لم يتعرّض لإصابات خطيرة.

وعن تفاصيل الحادث، أشارت خلود إلى أنّها في لحظة واحدة استعادت شريط ما حصل معها، وكيف أنها كانت تقدم المساعدة للمحتاجين، وتأوي الحيوانات الشاردة، مشيرة إلى أن الله حماها لأنها تقوم بأعمال الخير، وبفضل دعوات الناس الذين ساعدتهم لها.

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كما شكرت خلود الله لأنه أولادها لم يكونوا معها في السيارة ودعت الناس الى القيام بفعل الخير والصدقة لتردّ عنهم المصائب.