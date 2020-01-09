بالصور: هاندا أرتشيل تحتضن ابنة شقيقتها بعد أيام من ولادتها

نشرت الممثلة هاندا أرتشيل، صورة جديدة لها مع ابنه شقيقتها غمزة أرتشيل.

وبدت هاندا وهي تحتضن الطفلة بحنان، ما دفع بجمهورها إلى سؤالها عما إذا كانت ستتزوّج قريباً من حبيبها المغني مراد دالكيتش لتحقّق حلمها هي أيضاً بالأمومة.

وكانت هاندا قد أعلنت قبل أيّام، أنّها أصبحت خالة لطفلة جميلة أطلقت عليها والدتها غمزة أرتشيل اسم "مافي".

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هاندا وابنة شقيقتها

وأعربت هاندا عن سعادتها بشعور أن تكون خالة للمرّة الأولى، إلا أنّها لم تنشر أي صورة للطفلة ووالدتها.

وقد أكّدت هاندا أنّ ولادة الطفلة جاء بعد سنة كئيبة، توفّيت فيها والدتها المصابة بالسرطان بعد صراع سنوات، ومنيت فيه بالكثير من خيبات الأمل، لتأتي الصغيرة وتزرع الأمل في قلب هاندا بعد أشهر من التعب.

غمزة ارتشيل