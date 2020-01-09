بهاء الكافي عن أحمد الشريف: ابتعد عنّي بطريقة جرحتني

أعادت الفنانة التونسية بهاء الكافي الغائبة عن الأضواء منذ مدّة، ذكريات الموسم الأوّل من برنامج "ستار أكاديمي"، حيث تحدّثت عن تفاصيل علاقتها بزميلها أحمد الشريف، والتصريحات التي أطلقها ضدها قبل نحو 17 عاماً، مؤكدة أن صداقتهما مستمرة بعد مرور كل تلك السنوات..

ونشرت بهاء الكافي "بوست" عبر "إنستقرام" أوضحت فيه أنها لم تتخيل بعد مرور هذه السنوات أن يذكر الناس صداقتها بأحمد.

وكتبت بهاء في "البوست": "ما كنتش نتخيل اللي علاقة صداقتي بأحمد ممكن يكون عندها صدى و تأثير عند الناس بالطريقة هذي خاصة بعد كل هالسنين، هذا يدل على صدق المحبة و الأخوّة اللي لامستوها فينا. كمية الرسائل اللي جاتني تسأل فيّ سامحت أحمد؟ شفتو شو قال عليك؟ هي سبب هذا البوست:

أحمد لم يضرّني بأي شكل من الأشكال لحتى اني انقم عليه، كل اللي صار انو قرر يبعد بطريقة جرحتني بوقتها، بحكم العلاقة اللي كانت تجمعنا.

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و بحكم صغر سنّي وقلّة خبرتي في الحياة، لم أكن أعلم أنّ أكبر عدو لأي علاقة هي "التوقعات" لم أكن أعلم أنّ أي علاقة ممكن أن تكون لها مدّة صلاحيّة معيّنة لعدّة أسباب، حتى إن كنت تجهلها في ذلك الوقت فستدركها حتما لاحقا.

المهم إنّو اللي خلّاني لا اتفاعل مع تصريحات أحمد عنّي في السابق، إنّها كانت تصريحات تليفزيونية فرحت بسماعها أكيد، لكن لم أجد سببا يدفعني للقيام بأي خطوة للتواصل. المهم إنّو أحمد تواصل معايا وقتلو اللي انا ما عندي شي في قلبي ضدّو وانو كل شي ماضي وإحنا كبرنا. و فرحت برشا برجعتو لأنّو النجومية تواتيه و لأنو انا بش نرتاح من رسائل الناس اللي كل شوي تسأل فيّ عليه.".

وختمت قائلة "ألف مبروك على الرجعة أحمد و على الغناية و الكليب المزيانين و ان الله ربّي يوفقك في كل خطواتك".

يذكر أنّ بهاء الكافي تخلت عن الفن ولم تصدر أي اعمال غنائي منذ زواجها من وسيم شقير، وهي أم لطفلين: جويا التي أنجبتها عام 2016 وكيان الذي أنجبته قبل نحو عامين.