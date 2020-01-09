صورة: أم كلثوم كما لم تروها من قبل

نشرت صفحة متخصصة بصور الفنانين القدامى صوراً جديداً لكوكب الشرق أم كلثوم، تنشر للمرّة الأولى.

ومن بينها صورة ظهرت فيها أم كلثوم وهي ترتدي الزي التونسي التقليدي، خلال تأديتها الصلاة في مسجد الزيتونة اثناء زيارتها لتونس عام ١٩٦٨.

وقد تخلّت الفنانة في الصّورة عن النظارة السوداء التي كانت تظهر بها في صورها، وغطّت رأسها لتقوم بالصلاة، الأمر الذي أثار إعجاب جمهور الصفحة، وتداولوا الصورة على نطاق واسع.

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يذكر أنّ الراحلة أم كلثوم توفيت عن عمر 77 عاماً عام 1975 أي منذ نحو 45 عاماً وكانت تعاني من مرض هو النشاط الزائد في الغدة الدرقية الذي تسبب بجحوظ عينيها، و ولذلك كانت تفضل ارتداء النظارات السوداء.

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