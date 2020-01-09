صور: شاهدوا الفنانة المعتزلة نسرين محجبة بعد غياب 30 عاماً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة نسرين بالحجاب، بعد غياب 30 عاماً عن الأضواء.

الصورة التقطت خلال وجود نسرين في ديوان عام في إحدى محافظات الدلتا المصرية، أثناء توجهها لتقديم التهنئة إلى المحافظ الجديد.

وكانت نسرين قد غابت عن الأضواء، منذ العام 1991 بعد زواجها من الفنان محسن محيي الدين وارتدائها الحجاب.

وقد ظهرت في الصورة وقد ازداد وزنها، وتغيرت ملامحها، لكنها احتفظت بجمالها وابتسامتها الرقيقة.

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يذكر ان الفنان محسن محيي الدين نفى سابقا صحة الشائعات حول عودة زوجته نسرين إلى عالم الفن، مؤكدا أنها ارتدت الحجاب بإرادتها واعتزلت الفن باختيارها ولا تفكر في العودة إلى الأضواء من جديد، وتريد التفرغ لرعاية ولديها رنا من زوجها الأول الملحن محمد ضياء الدين الهاشمي وعمر من زوجها الثاني محسن.

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