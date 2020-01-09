هل سيضم الموسم الثاني من The gift لـ بيرين سات مشاهد حميمة؟

ما أن أعلن عن وجود موسمٍ ثانٍ من مسلسل The gift لـ بيرين سات ومحمد جنسور، حتى تساءل جمهورها هل سيكون هذا الموسم حافلاً بالمشاهد الحميمة كالموسم السابق؟ وطالبوا بيرين بعدم القبول بمشاهد تتخطى الخطوط الحمراء، خصوصاً أن المشهدين اللذين ظهرت بهما بصورة جريئة، اعتبرا الأجرأ في تاريخ الدراما التركية، إذ أنّ العمل عرض على منصة نتفليكس، ولم يمرّ على الرقابة التركية.

وأكّد جمهور بيرين من خلال تعليقات على الوسم الخاص بالمسلسل، رفضه لانجرار بيرين إلى مشاهد إباحية، وطالبوها بالحفاظ على مركزها كممثلة موهوبة تملك إمكانات تؤهلها للعب أدوار في أعمال عالمية.

يذكر أنّه وفي أوّل تعليق للمغنّي كينان دوغلو زوج الممثلة بيرين سات على مشاهدها الجريئة في مسلسل "The gift" ، قال كينان لصحيفة Posta

"كل مشهد كان مثالياً. أعجبت بأداء بيرين وأفتخر بها. إنها ممثلة من الطراز العالمي، وشكلت ثنائياً مذهلاً مع محمد جونسور".

معرباً عن تفهمه لطبيعة عمل زوجته.

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يبقى أن نذكر أن المسلسل يعتبر اليوم من أكثر الأعمال مشاهدة في تركيا، ويتفوق على المسلسلات العالمية التي تقدّمها المنصة.

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