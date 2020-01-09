أصالة رفضت المصالحة.... القصة الكاملة لخيانة طارق العريان لها

أكّد مصدر مقرّب من الفنانة أصالة لـ"الجميلة"، أنّها علمت بالصدفة بخيانة طليقها طارق العريان لها في بداية فصل الصيف، فوقع الخبر عليها كالصّاعقة.

وواجهت أصالة العريان بخيانته فأنكر مراراً وأكّد أنّه يحبّها ولا يريد الانفصال عنها وعن ولديهما آدم وعلي، وطلب منها أن تعطيه فرصةً ثانية.

وعليه تمّ الاتفاق بين أصالة وطارق على الانفصال، وطلب طارق من أصالة أن تفكّر خلال هذه الفترة بعلاقتهما، وأن تحاول مسامحته.

وقد عانت الفنانة طوال هذه الأشهر من انهيار حاد، إلا أنّها واظبت على إحياء الحفلات الغنائيّة، وعلى كتابة رسائل تظهر حالتها النفسيّة السيّئة لجمهورها، طمعاً بمواساة وبكلمة رقيقة تخفّف معاناتها، إلى أن قرّرت أنّها لن تسامح زوجها، مؤكّدة للمقربين منها أنّها لو لم تكن تحبّه بهذا القدر لكانت سامحته، إلا أنّ شدّة حبّها له، وما قابلها من خيانة، خذلها بشدّة ففضّلت الانفصال نهائياً والبدء من جديد.

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يذكر أن العريان رفض الردّ على ما قيل عن خيانة أصالة له، وأكّد أنّ ما تفعله الصحافة هو تدخّل بحياته الخاصّة، واكتفى بكتابة تعليق عبر حسابه على انستقرام، أكّد فيه أنّه سيظلّ يحب أصالة.

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