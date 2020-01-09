مقطع مصور يكشف تفاصيل ما حدث داخل منزل نانسي عجرم

مقطع مصور يكشف اقتحام منزل نانسي عجرم

نشرت إحدى الفضائيات اللبنانية مقطعاً مصوراً لمنزل الفنانة نانسي عجرم، الذي يقع بنيو سهيلة بلبنان، وذلك خلال اقتحام أحد اللصوص لمنزلها لتنفيذ عملية سطو مسلح على منزلها.

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وظهر بالمقطع هذا السارق وهو يتسلل من حديقة المنزل إلى الشرفة الجانبية؛ حيث ظل متواجداً بالحديقة لفترة ما، لحين انصراف ضيوف نانسي عجرم وصعود زوجها وأبنائها لغرفهم، وبعدها دخل للمنزل ولكن أخفت الكاميرا ملامح وجهه بسبب أنه كان ملثم الوجه.

وقد أجرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤتمراً صحفياً خلال الساعات الماضية، وتحدثت عن كافة التفاصيل التي حدثت بمنزلها، وقالت إن زوجها سمع صوتاً غريباً وتوجه إلى ساحة استقبال المنزل، وبعدها شاهدت في الكاميرا هذا اللص، وعرض عليه زوجها أن يأخذ ما يريده ولكنه كان مصمماً على أن يؤذينا ويؤذي أبناءنا، ولكن فادي أسقطه بعد أن تبادلا إطلاق النار، وتمنت خلال المؤتمر ألا يعيش أي شخص هذه الأجواء مرة أخرى.

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وأكدت أنها أصيبت بشظية في قدمها، ولم تشعر بهذه الإصابة وقت وقوعها، وبعد أن سقط هذا اللص شاهدت دماء بقدمها ولم تعلم مدى إصابتها، وحتى الآن لا تعرف الوقت الذي أصيبت به، وأوضحت أنها استعانت بوالدها لكي ينقذهم ويساعدهم، بعد أن شاهدت هذا اللص في الكاميرات.



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