لهذا السبب بررت نانسي عجرم قتل زوجها لمقتحم منزلهم

نانسي عجرم تجري مؤتمراً صحفياً بعد خروج زوجها

عقدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤتمراً صحفياً كبيراً خلال الأيام الماضية، بعد أن تم الإفراج عن زوجها دكتور فادي الهاشم، بعد أن قام بقتل اللص الذي اقتحم منزلهم بغرض السرقة، وبررت نانسي عجرم سبب قتل زوجها لهذا الشخص وقالت، إنه لم يكن لديه أي طريق سوى أن يقتله وإلا كان سيقتل.

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وأشارت إلى أن زوجها تلقى تهديدات بقتلنا، وطالبه اللص بأن يستسلم ويحضر زوجته وأبناءه وكان مستعداً ليؤذي أي شخص في عائلتنا، وتبادلا إطلاق النار لعدة دقائق، وكان من الممكن أن يقتل زوجي، وأعتقد أنه لا يوجد أي رجل سيرضخ لهذه الاعتداءات التي يقوم بها هذا اللص.

على ناحية أخرى، كشفت نانسي كواليس ما تم خلال هذه الساعة التي وصفتها بأنها الأسوأ لها في تاريخها، وتمنت ألا يتعرض أي شخص لمثل هذا الأمر.

وحرصت الفنانة اللبنانية على توجيه الشكر لكافة الأشخاص الذين حرصوا على مواساتها في هذه الأزمة والاطمئنان على حالتها الصحية وحالة زوجها، وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة، قالت من خلالها: «أشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر».



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