الموت يفجع الفنان احمد امين

وفاة عمة أحمد أمين

غيب الموت عمة الفنان أحمد أمين خلال الساعات الماضية، وشارك أحمد أمين جمهوره ومحبوه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور أعلن من خلاله عن وفاة عمته.

وقال أحمد أمين في منشوره: «البقاء لله.. عمتي (جملات أمين) في ذمة الله.. زي ما كنتم بتدعو لها لما عملت معاها فيديو وكانت بتهزر رغم المرض.. دلوقتِ هي محتاجة أكتر للدعاء والرحمة»، وأضاف: «صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة عائشة»، وتفاعل مع أحمد أمين الكثيرون من محبيه وأصدقائه بالوسط الفني، وحرصوا على تقديم واجب العزاء له.

اقرئي ايضا : خلاف بين هنادي مهنا واحمد خالد صالح بعد خطبتهما بأسبوع والسبب غريب



على ناحية أخرى، يستعد الفنان أحمد أمين خلال الفترة الحالية لتصوير برنامج كوميدي جديد، من المقرر أن يطرح على الفضائيات خلال الشهور المقبلة، وسيقدم من خلاله مجموعة من الموضوعات الهامة التي يناقشها في إطار كوميدي.

Advertisements

وشارك الفنان أحمد أمين خلال الفترة الماضية في بطوة فيلم الكنز، الذي قام ببطولته كل من: محمد سعد، وأحمد رزق، وهند صبري، وروبي، ومحيي إسماعيل، ومحمد رمضان، وعباس أبوالحسن، وعبدالعزيز مخيون، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيراً وأشاد به الكثيرون من نجوم الفن والنقاد الفنيين.

وعرف أحمد أمين خلال السنوات الماضية من خلال برنامج البلاتوه، الذي قدم من خلاله عدة مواسم حقق من خلالها نجاحات كبرى أيضاً.

اقرئي ايضا : الفنانة المعتزلة نسرين تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها